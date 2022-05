Startplatz 7 für Bottas: Verstappen mit DRS-Problem – Leclerc schnappt ihm Barcelona-Pole weg

WM-Leader Charles Leclerc geht von der Pole-Position in das Formel-1-Rennen von Barcelona. Der 24-jährige Monegasse fuhr am Samstag im Qualifying in 1:18,750 Minuten überlegen die schnellste Runde und verdrängte in seinem Ferrari Weltmeister Max Verstappen im Red Bull auf den zweiten Platz.

Dritter wurde beim seinem Heim-GP Leclercs Teamkollege Carlos Sainz. Bitter für Verstappen: Der Niederländer hatte in seiner letzten schnellsten Runde plötzlich Probleme mit dem DRS und konnte nicht mehr kontern. Einmal mehr zu überzeugen wusste Valtteri Bottas im Alfa-Sauber. Der Finne fuhr auf Startplatz sieben. Guanyu Zhou muss sich mit Rang 15 zufrieden geben.

Vor dem sechsten Saisonrennen am Sonntag (15.00 Uhr) führt Leclerc in der WM-Wertung mit 19 Punkten vor Verstappen. Einer von beiden lag bislang in jedem Rennen des Jahres ganz vorn. Leclerc siegte zweimal, Verstappen setzte sich schon dreimal durch und will in Spanien seinen Rückstand verkleinern.