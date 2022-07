Formel-1-Qualifying: Wer holt sich die Pole-Position beim Hamilton-Jubiläum?

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat im letzten Training vor dem Grossen Preis von Frankreich die Bestzeit gesetzt. Der 24-jährige Niederländer steuerte seinen Red Bull am Samstag in 1:32,272 Minuten um die Strecke in Le Castellet und verdrängte die Ferrari-Piloten Carlos Sainz (Spanien) und Charles Leclerc (Monaco) auf die Plätze zwei und drei. Titelverteidiger Verstappen lag bei erneut heissen Bedingungen von knapp 30 Grad und Sonnenschein 0,354 Sekunden vor Sainz und 0,637 Sekunden vor Leclerc.