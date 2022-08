GP Belgien: Verstappen fährt Allen davon – Bottas scheitert bereits in Q1

Vor der Formel 1 stand in Spa noch der Porsche-Supercup auf dem Programm, wo es am Ende der Session einen Unfall gab, bei dem ein Teil der Streckenbegrenzung beschädigt wurde. Pfosten der Leitplanken mussten ersetzt werden, nachdem ein Wagen in die Planken rauschte. Hoffen wir, dass der Schaden schnell behoben werden kann und das Formel-1-Qualifying pünktlich beginnt.