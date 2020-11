Auch wenn zur Pause noch keine Tore gefallen sind, kann man sich bisher über fehlende Spannung nicht beschweren. Die Young Boys können trotz Vorteilen in Sachen Ballbesitz und Chancen noch nicht in Führung gehen. Die auffälligsten Akteure in Reihen der Berner sind bisher Meschack Elia und Christian Fassnacht, welche beide bereits mehrere Topchancen hatten, um die Hausherren in Führung zu bringen. Auch Zesiger per Kopfball und Hefti per Volley hatten die Führung auf dem Kopf bzw. Fuss.