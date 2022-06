Red Bull BC One Cypher Switzerland: Wer holt sich heute die Schweizer Breakdance-Krone?

20 Tänzerinnen und Tänzer konnten sich in den Vorausscheidungen in Biel und Aigle für das Red Bull BC One Cypher Switzerland 2022 durchsetzen und tanzen am Sonntag, 12. Juni um den Startplatz am World Final in New York. In einem 1-on-1-Breaking müssen die Finalistinnen und Finalisten in der Trafo Halle in Baden beweisen, was sie drauf haben.