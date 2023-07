Qualifying GP Grossbritannien: Wer holt sich in Silverstone die Pole?

Nachdem er in den ersten beiden Trainings jeweils die Bestzeit aufgestellt hatte, hielt sich Max Verstappen im dritten freien Training am Samstagvormittag zurück. Der Titelverteidiger fuhr nur auf Platz acht, am schnellsten war Charles Leclerc unterwegs. Die bisherige Überraschung des Wochenendes: Alax Albon! Der Williams-Pilot beendete beim Heim-GP seines Rennstalls alle drei Trainings unter den besten drei.