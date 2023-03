Zürich: Musik Hug sucht neues Zuhause – wer helfen kann bekommt ein Klavier

Seit Anfang Februar ist bekannt, dass das Musikgeschäft sein Stammlokal am Zürcher Limmatquai verlegen muss.

Nicht nur für Studierende ist die Suche nach einem bezahlbaren Zuhause in Zürich durch die Wohnungsnot erschwert, auch das Unternehmen Musik Hug muss wegen zu hoher Mietkosten umziehen. Bisher profitiert das Geschäft von einem Vorzugszins, den ihm die ehemalige Unternehmerfamilie noch bis 2025 offeriert. Doch nach dem Ablaufdatum des Vertrags wird die Miete für die Firma den ortsüblichen Verhältnissen angepasst.

Eine Schaufenstertafel mit der Aufschrift «Hey Züri, wir suchen eine neue Bleibe …» kündigt den Umzug an und ruft gleichzeitig die Passantinnen und Passanten dazu auf, bei der Suche nach einem Lokal mitzuhelfen. Für eine Vermittlung eines neuen Ladenlokals macht die Firma ein ungewöhnliches Angebot – sie verschenkt ein Klavier: «Werden wir durch deine Unterstützung fündig, schenken wir dir ein Klavier als Dankeschön.» So lautet der Aufruf auf dem Schaufensterplakat. Für den entscheidenden Tipp winkt der Person der Stunde ein Hoffmann-Klavier aus dem Hause Bechstein im Wert von rund 13’000 Franken. Das Instrument verfügt über eine Stummschaltung, die das Spielen über Kopfhörer ermöglicht.

«Einer hat mir ein Bürogebäude von Credit Suisse vorgeschlagen»

Das Musikgeschäft will in der Stadt Zürich bleiben. «Die Umgebung der neuen Bleibe soll vom Stil her zu uns passen», betont Sandro Peduzzi, Projektleiter Umzug bei Musik Hug, gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Gesucht sei ein Lokal mit rund 2000 Quadratmetern Fläche, einem Warenlift und einer guten Zufahrt. «Der Umzug kann auch eine Chance sein, das Ladenlokal zu modernisieren», sagt Peduzzi überzeugt. Im Zeitalter von Spotify liege der Schwerpunkt nicht mehr auf dem Verkauf von CDs und Schallplatten, sondern auf dem Instrumentenverkauf.