Rechtswidrige Praxis: Wer im Kanton Schwyz neu bauen will, muss mehr Steuern bezahlen 

Wer ein Haus bauen will, muss im Kanton Schwyz in mehreren Gemeinden deutlich mehr Steuern bezahlen als langjährige Hausbesitzer. Diese Praxis ist illegal und schafft Ungerechtigkeiten, die nun geändert werden sollen.

1 / 5 Im Kanton Schwyz werden die Vermögenssteuerwerte von Liegenschaften in über zwei Dritteln der Gemeinden unterschritten. So etwa in Küssnacht. Dort liegt der Steuerwert im Verhältnis zum Marktwert bei Liegenschaften mit Wertbasis von 2004 etwa bei 54,5 Prozent… Christian Aliverti ... in Wollerau bei 49,5 Prozent. www.wollerau.ch … und in Freienbach gar bei gerade mal 48,6 Prozent. www.freienbach.ch

Darum gehts

Im Kanton Schwyz werden all jene, die sich neu ein Haus bauen wollen, steuerlich systematisch benachteiligt. Diese aktuelle Praxis des Kantons ist eigentlich sogar illegal. Zu diesem erstaunlichen Befund kam es nun, als die Schwyzer Regierung ihre Antwort auf ein Postulat veröffentlichte, das sich auf die Gerechtigkeit der Steuerwerte von Liegenschaften bezogen hatte. Grund des Vorstosses: Das Bundesgericht akzeptiert Vermögenssteuerwerte in einer Bandbreite von 70 bis 100 Prozent. Im Kanton Schwyz wird dieser Wert aber in über zwei Dritteln der Gemeinden unterschritten. Rund 75 Prozent der Liegenschaften sind nach wie vor auf der Wertbasis von 2004 bewertet. Diese damalige generelle Neuschätzung wurde per 1. Januar 2007 in Kraft gesetzt. Die Wertsteigerungen, die diese Liegenschaften in den vergangenen 15 Jahren erreicht haben, sind somit nicht berücksichtigt.

SP mit überparteilicher Unterstützung

So beträgt etwa der Steuerwert im Verhältnis zum Marktwert bei Liegenschaften mit Wertbasis von 2004 beispielsweise in der Gemeinde Wollerau lediglich 49,5, in Freienbach 48,6 und in Küssnacht 54,5 Prozent. Dazu ein Beispiel: Wenn ein Haus für eine Million Franken verkauft werden könnte, so müsste laut Bundesgericht im Minimum für den Wert von 700’000 Franken Steuern bezahlt werden. In Wollerau ist es aber etwa möglich, den Wert des Hauses für knapp 490’000 Franken zu versteuern oder in Küssnacht für 550’000 Franken. Dass diese geltende Praxis rechtswidrig ist, weiss auch der Regierungsrat des Kantons Schwyz: «In seiner Antwort sagt der Regierungsrat, ihr habt recht, man muss etwas tun», sagt SP-Kantonsrat Guy Tomaschett, der das Postulat mit vier Mitunterzeichnern und Mitunterzeichnerinnen von der SVP, Mitte, FDP und GLP und somit mit überparteilicher Unterstützung eingereicht hatte. Tomaschett ist auch erfreut über die Lösung, die die Regierung in ihrer Antwort bereits mitgeliefert hat. Diese Lösung sieht vor, dass mittels datenbasierter Bewertungen Neuschätzungen effizient, rechtskonform und kostengünstig durchgeführt werden könnten. Mit dieser Lösung könnte die generelle Neuschätzung automatisiert und künftig entpolitisiert werden.

«Mir geht es darum, mehr Gerechtigkeit zu schaffen.» Guy Tomaschett, SP-Kantonsrat

Stellt sich die Frage, warum diese Lösung von der Regierung nicht einfach eingeführt wird. Dies vor allem auch im Hinblick darauf, dass dem Kanton Schwyz durch die aktuelle Praxis Steuereinnahmen in unbekannter Höhe entgehen. Denn Liegenschaften werden auch nicht neu eingeschätzt, wenn etwa eine Person verstirbt und die Liegenschaft in neue Hände übergeht. Eine Neuschätzung ist jeweils nur der Fall, wenn Baugesuche gestellt und bewilligt werden. Wenn etwa junge Paare ein Haus bauen wollen oder eine Liegenschaft kaufen, so werden sie höher besteuert. Dies ärgert Tomaschett: «Mir geht es darum, mehr Gerechtigkeit zu schaffen.»

Es dürfte spannend werden, was nun im Kantonsrat passiert

Laut Tomaschett hat der Regierungsrat seine Lösung bereits präsentiert. «Nun ist das Parlament an der Reihe, der Regierung den Auftrag für diese Änderung zu erteilen. Es dürfte spannend werden, was nun im Kantonsrat passiert», sagt Tomaschett weiter. Grund: Die stärkste Fraktion im Schwyzer Kantonsrat ist die SVP, gefolgt von der Mitte und der FDP. Viele Kantonsräte sind laut Tomaschett Liegenschaftsbesitzer und auch der Hauseigentümerverband sei gut im Parlament vertreten. Ausserdem würde die vom Regierungsrat vorgeschlagene Änderung auch mit sich bringen, dass der Kantonsrat danach nichts mehr zu sagen hätte. Dass diese Volksvertreter also kein Interesse daran haben, das bisherige System zu ändern und künftig höhere Steuern zu bezahlen, dürfte auf der Hand liegen. Tomaschett kämpft weiter und er sagt: «Der Vorschlag der Regierung ist gut, nun geht es darum, eine Mehrheit im Parlament für das Anliegen zu gewinnen.»