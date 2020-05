Wer in der Bar bestellt, muss Telefonnummer angeben

Kommentar erfassen

LeidGenosse 05.05.2020, 06:39

Kontrollen komplett oder was ? Haben in der Corona-Kriese nun alle den Verstand und die Achtung unserer freien Eidgenossenschaft verloren ? Viel Vergnügen an die Gastrobereiche welche nun mit 100%iger Bestimmtheit die Restuarantbetriebe öffnen aber nie und nimmer rentabel arbeiten können denn mit solchen Auflagen werde ich bestimmt nicht wieder beginnen mit Restaurantbesuch ! Gerne wieder aber erst wenn wir uns wieder in der normalen Freiheit befinden.