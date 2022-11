«Wer im Sommer eine gute Ferienwohnung will, sollte jetzt buchen»

Bei Ferienwohnungen gibt es einen Boom. «Die Skiferien sind immer schnell ausgebucht, aber jetzt haben wir in den Bergen bereits Engpässe fürs nächste Jahr. Wer im Sommer noch eine gute Wohnung will, sollte jetzt buchen», sagt Marcel Meek, Geschäftsführer der Ferienwohnungsplattform e-domizil, zu 20 Minuten.

Der Ansturm sei in ganz Europa gross. Es kämen zwar immer wieder neue Objekte auf den Markt, weil Privatvermietende die Wohnungen meist spontan vermieten würden. «Aber die guten Objekte mit Pool oder Sauna gehen blitzschnell weg», so Meek.

Seit Corona sei der Markt explodiert. «Zuerst waren die Hotels zu und dann wollten alle nur noch privat Ferien machen und sich nicht mehr mit anderen Leuten ums Hotelbuffet drängen», so Meek. Die Leute hätten daraus gelernt und schätzten den Platz in der Ferienwohnung.

Mit dem WEF die Ferienwohnung finanzieren

Die Preise seien bisher aber trotz des Andrangs nur leicht gestiegen. «Seit Corona sind die Preise um etwa zehn Prozent höher. In den Städten gibt es aber enorme Preiserhöhungen», so Meek.

Nur während des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos seien die Preise für Ferienwohnungen teilweise unerhört hoch. «Manche Vermieter finanzieren sich in der WEF-Woche die Ferienwohnung fürs ganze Jahr. Das ist aber nicht der normale Ferienwohnungs-Markt», so Meek.

Doch falsche Versprechungen gebe es kaum. «Die Qualität der Schweizer Ferienwohnungen ist im Vergleich zu ausländischen extrem hoch, das zeigt sich auch an den Bewertungen der Gäste, die sehr gut sind, obwohl die Schweizer kritisch sind», so Meek.

Noch nie gabs so viele Übernachtungen

Immo-Experte Robert Weinert von Wüest Partner bestätigt den Boom, der noch höher sei als zur Corona-Krise: «Es wird immer wichtiger, rechtzeitig zu buchen. Im ersten Halbjahr gab es laut BFS so viele Logiernächte in Ferienwohnungen wie noch nie seit der ersten Auswertung vor sechs Jahren.»

Auch er nennt als Grund die hohe Qualität der Ferienwohnungen, die häufig vergleichbar mit einem Hotel sei. Dazu komme der Trend, sich für eine Zeit lang bewusst in die Berge oder ins Tessin zurückziehen zu wollen und von dort aus zu arbeiten. So sei bei Airbnb oft auch angegeben, ob sich die Wohnung fürs Arbeiten eigne.

Es gibt fast nichts mehr zu kaufen

Der Immo-Experte empfiehlt, entweder früh zu buchen oder flexibel zu sein. Abseits der Top-Destinationen mit dem internationalen Publikum gebe es ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, etwa in Wildhaus (SG), in Nendaz (VS) oder in Poschiavo (GR).