Studie zu Liebesglück : Wer in der Beziehung etwas zu sagen hat, ist zufriedener

Menschen, die in ihrer Beziehung den Eindruck haben, den Ton angeben zu können, sind einer Studie zufolge zufriedener: Das Gefühl, frei handeln zu können, wirkt sich positiv aus.

Allerdings herrscht in den wenigsten Partnerschaften ein echtes Gleichgewicht

Das Gefühl, innerhalb der Beziehung wichtige Entscheidungen treffen zu können, macht Menschen in einer Partnerschaft zufriedener. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) und der Universität Bamberg, die im «Journal of Social and Personal Relationships» veröffentlicht ist.