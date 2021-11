Shenyang, China – Wer in diese Stadt reist, muss 56 Tage in Isolation

China sorgt sich derzeit über eine Ausbreitung des Coronavirus. Darum erlassen die Behörden immer neue Massnahmen . Besonders hart hat es nun eine Stadt im Nordosten Chinas getroffen. In Shenyang müssen ausländische Gäste neu als Sicherheitsmassnahme 56 Tage in die Quarantäne.

Bevölkerung scheint Massnahmen zu befürworten

Die Quarantäne ist klar geregelt: Die erste Hälfte muss in einem Hotel verbracht werden, anschliessend darf man sich anderswo isolieren. Die Regelung ist seit einem Monat in Kraft und gilt für ausländische Reisende. Aber auch Besucherinnen und Besucher aus anderen Teilen Chinas müssen 14 Tage in Quarantäne. 4,5 Millionen Menschen leben in Shenyang. Seit Ende Juli habe es in der Stadt keine Corona-Fälle mehr gegeben, berichtet die «New York Times».