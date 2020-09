Wer dieser Tage über die deutsche Grenze in den Europapark nach Rust fährt, kann eine böse Überraschung erleben. Denn Schweizer, die sich in den zwei Wochen vor dem Besuch im Freizeitpark in Freiburg, Waadt oder Genf aufhielten, dürfen nicht auf den Achterbahnen Platz nehmen. Das bestätigt Europapark-Sprecher Noel Ebhart auf Anfrage.