Wer in dieser Netflix-Show Sex hat, verliert Geld

Sharron Townsend (25) ist aus New Jersey, USA. Er arbeitet als Personal Trainer und ist Coach für jugendliche Wrestler. Er nennt sich selbst einen Feministen und studiert «Women and Gender Studies». Ausserdem erklärt er in der Show, dass er am meisten stolz auf seinen Penis ist. «Ich habe ein Bild von ihm neben einer Lufterfrischungs-Sprühdose.»