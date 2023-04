Basel: Wer in einem roten Gebiet wohnt, sollte zur Tigermücken-Sprechstunde

1 / 5 Die Tigermücke ist in der Region Basel auf dem Vormarsch und wurde inzwischen auch in Baselbieter Gemeinden nachgewiesen. Geoportal BS Der Sommer 2022 hat die Ausbreitung der Tigermücke in der Region Basel begünstigt. Kantonales Laboratorium Basel-Stadt Eine Tigermücken-Sprechstunde soll nun bei Fragen der Bevölkerung Abhilfe schaffen. Kantonales Laboratorium Basel-Stadt

Darum gehts Der Sommer 2022 hat die Ausbreitung der Tigermücke in der Region Basel begünstigt.

Eine Tigermücken-Sprechstunde soll nun bei Fragen der Bevölkerung Abhilfe schaffen.

Jeweils eine mitarbeitende Person wird an den Sprechstunden präsent sein und zur Tigermücke und den wichtigsten Präventionsmassnahmen informieren.

Der heisse Sommer 2022 habe die Ausbreitung der Tigermücke in Basel stark begünstigt, schreibt das Kantonale Laboratorium Basel-Stadt in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Nun richtet es zusammen mit der Stadtgärtnerei eine Tigermücken-Sprechstunde ein.

«Wichtig ist die Prävention», so das Kantonale Laboratorium gegenüber 20 Minuten. Die Bevölkerung solle von April bis Ende Oktober stehendes Wasser unbedingt vermeiden oder wöchentlich entleeren. Zudem müssten Regentonnen vollständig mückendicht verschlossen werden. Nicht vermeidbare Brutstätten sollten in den Bekämpfungszonen mit einem biologischen Larvizid behandelt werden, erklärt das Kantonale Laboratorium. Das Larvizid gebe es gratis in den Sprechstunden. Dort soll dann auch gleich erklärt werden, wie das Larvizid sachgerecht eingesetzt wird.

In der Bekämpfungszone müssen Massnahmen ergriffen werden

Innerhalb der Bekämpfungszonen seien die Bevölkerung, Eigentümer und Betriebe aufgefordert, auf ihrem Privatgrund Massnahmen gegen die Tigermücke zu ergreifen, so das Kantonale Laboratorium. Auch seien Bewohnende angehalten, die Nachbarn auf allfällig übersehene Brutstätten im Garten oder auf der Terrasse aufmerksam zu machen.

Stattfinden wird die Sprechstunde ab Ende April alle zwei Wochen im Wechsel jeweils am Donnerstag im Kantonalen Laboratorium am Burgfelderplatz und am Mittwoch bei der Stadtgärtnerei am Münsterplatz.

Verdächtige Mücken müssen unbedingt gemeldet werden

Auch der Kanton Basel-Landschaft ruft die Bevölkerung am Dienstag zur «aktiven Mithilfe an der Bekämpfung» der Tigermücke auf. In einer Mitteilung warnt die Bau- und Umweltschutzdirektion vor dem «potenziell gefährlichen und sehr lästigen» Blutsauger. Verdächtige Mücken seien unbedingt dem Schweizerischen Mückennetzwerk zu melden.

Im Baselbiet seien bislang in sieben Gemeinden Ansiedlungen festgestellt worden. Viele der Tigermückenpopulationen im Kanton seien dank Meldungen entdeckt worden. «Dies zeigt, wie zentral die Mithilfe der Bevölkerung ist», heisst es.