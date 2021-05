Impfzwang : Wer in Harvard studieren will, muss gegen das Coronavirus geimpft sein

Die US-Universitäten Columbia, Princeton und Yale haben bereits eine Impfpflicht für ihre Studenten eingeführt. Zum Beginn des neuen Semesters im Herbst folgt nun auch Harvard.

Die US-Universität Harvard hat die Impfung gegen das Coronavirus für alle Studenten, die sich in diesem Herbst auf dem Campus aufhalten, für obligatorisch erklärt. Das sei nötig, «um die hohen Impfraten zu erreichen, die zum Schutz unserer Gemeinde erforderlich sind», teilt die Hochschule in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts mit. Auch an den US-Universitäten Yale, Columbia und Princeton gibt es bereits eine solche Impfpflicht.

Ausnahmen sind möglich

Impftempo in den USA nimmt ab

Der Fortschritt der Impfkampagne in den USA hatte sich zuletzt verlangsamt. In dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern haben über 148,5 Millionen Menschen mindestens eine Impfdosis erhalten, 107,3 Millionen gelten als voll geimpft, wie Zahlen der Gesundheitsbehörde CDC zeigen. Laut US-Medien soll der Impfstoff von Biontech/Pfizer in den nächsten Tagen die Notfallzulassung für 12- bis 15-Jährige erhalten. Wer in den USA eine Corona-Impfspritze erhalten hat, bekommt zudem ein Geschenk. Das kann ein Donut oder ein Eintritt ins Museum sein. In New York und Washington wurden kürzlich sogar Joints verteilt. In New York gabs des Weiteren Käsekuchen oder Hot Dogs als Belohnung, in West Virginia gab es 100 Dollar-Wertpapiere.