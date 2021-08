Coronavirus : Wer in New York ins Restaurant oder Fitness will, braucht bald einen Impfpass

New York will möglichst viele Menschen davon überzeugen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Bürgermeister Bill de Blasio hat deshalb die Regeln verschärft.

1 / 3 Dinieren in einem Restaurant in New York – das wird bald nur noch mit Impfpass möglich sein. AFP New York ist die erste Grossstadt in den USA, die eine solche Beschränkung verhängt. AFP Kontrollen seien ab dem 13. September geplant. REUTERS

Darum gehts New York setzt im Kampf gegen das Coronavirus auf Impfungen statt auf Masken.

Wer Einrichtungen in geschlossenen Räumen besuchen will, braucht bald einen Impfpass.

Diese neue Vorschrift soll am 16. August in Kraft treten.

In New York dürfen bald nur noch geimpfte Menschen Fitnessstudios und die Innenräume von Restaurants betreten. Bürgermeister Bill de Blasio erklärte am Dienstag, dass die US-Metropole die Regelung über mehrere Wochen hinweg im August und September einführen wolle. New York ist die erste Grossstadt in den USA, die solche Beschränkungen verhängt.

Alle sollen sich impfen lassen

Vor dem Betreten der Räumlichkeiten, zu denen auch Theater gehören, müssen die Gäste nachweisen, dass sie mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft sind. Die einzige Möglichkeit, Einrichtungen in geschlossenen Räumen zu besuchen, bestehe darin, geimpft zu sein, sagte de Blasio. Man wolle alle davon überzeugen, sich impfen zu lassen. «Wenn wir die Delta-Variante stoppen wollen, ist es jetzt an der Zeit», so der Bürgermeister.

Der demokratische Politiker erklärte ausserdem, dass man noch daran sei, die neuen Bestimmungen im Detail auszuarbeiten. Sie sollen am 16. August in Kraft treten, Kontrollen seien ab 13. September geplant. In dieser Woche öffnen die öffentlichen Schulen der Stadt nach den Sommerferien ihre Tore wieder.

Impfungen statt Masken

De Blasio bemüht sich also, so viele New Yorker wie möglich zur Impfung zu bewegen. Gleichzeitig wehrte er sich allerdings gegen Forderungen, Masken in geschlossenen Räumen vorzuschreiben, wie es einzelne Städte und Bezirke in Kalifornien getan haben. Der Bürgermeister erklärte am Montag, er empfehle nachdrücklich, dass jeder in öffentlichen Gebäuden eine Maske trage, betonte aber, dass die Strategie der Stadt darin bestehe, mehr Menschen zu impfen.

Aktuell sind in New York nach offiziellen Daten rund 66 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!