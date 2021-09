Verschärfung der Corona-Regeln : Wer in Wien an einen Gross-Event will, muss bald geimpft oder genesen sein

Österreich will eine 2G-Regel für Events einführen, wenn 300 Betten in Intensivstationen mit Covid-Kranken belegt sind. Das ist noch nicht der Fall. Trotzdem prescht Wien nun vor.

Darum gehts Wer in Wien einen Event mit über 500 Menschen besuchen will, muss bald geimpft oder genesen sein.

Die neue 2G-Regel soll am 1. Oktober in Kraft treten.

Ein negatives Corona-Testergebnis reicht dann für den Besuch nicht mehr aus.

Wien erhöht mit neuen Corona-Regeln den Druck auf Ungeimpfte: Zu Veranstaltungen mit mehr als 500 Menschen und in der Nachtgastronomie sind in Österreichs Hauptstadt ab 1. Oktober nur noch Geimpfte und von Covid-19 Genesene zugelassen, wie Bürgermeister Michael Ludwig am Dienstag bekanntgab.

Laut dieser 2G-Regel reicht ein negatives Testergebnis nicht mehr für den Besuch aus. Man wolle die Menschen so zur Impfung bewegen und Engpässe in den Krankenhäusern verhindern, sagte Ludwig bei einer Pressekonferenz. «Wir sind jetzt schon in der Situation, dass wir Operationen verschieben müssen.»

Kommt die Testpflicht am Arbeitsplatz?

Der Schritt hin zur 2G-Regel ist laut dem Stufenplan der konservativ-grünen Regierung österreichweit eigentlich erst vorgesehen, wenn mehr als 300 Betten in Intensivstationen mit Covid-Kranken belegt sind. Derzeit sind es 220. Der sozialdemokratische Bürgermeister Ludwig hatte schon in den vergangenen Monaten auf striktere Massnahmen gesetzt als der Rest des Landes. So haben in Wien etwa Testergebnisse eine kürzere Gültigkeit.

Unterdessen führt die Regierung derzeit mit Gewerkschaften und Arbeitgebervertretern Gespräche über die mögliche Einführung einer Testpflicht für Ungeimpfte am Arbeitsplatz.

