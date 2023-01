Daniel Vasella: Empörung über die Steuer-Tricks vom Ex-Novartis-Chef

Doch die Steuerbehörde deckte auf, dass er weiterhin in Risch im Kanton Zug lebte.

Vasella gab an, in Monaco zu wohnen.

Iris C. Ritter FuW

SP-Politikerin Samira Marti will nun einen Vorstoss einreichen.

Ex-Novartis-Chef Daniel Vasella wollte mit einem Fake-Umzug nach Monaco Steuern in der Schweiz umgehen. Doch die Zuger Steuerbehörde deckte den Schwindel trotz seiner Tricks auf. Eine Einsprache beim zuständigen Verwaltungsgericht verlor der Manager.

Vasella gilt für viele als grösster Abzocker der Schweiz. In seinen Novartis-Jahren soll er als Angestellter rund 400 Millionen Franken bekommen haben. Als Abfindung wären 72 Millionen Franken dazugekommen, nach einem Proteststurm rund um die Abstimmung der Abzockerinitiative soll er aber darauf verzichtet haben.

Lob fürs Steueramt

Oliver Classen von der Menschenrechtsorganisation Public Eye wünscht sich allerdings, dass die Steuerbehörden gerade in Zug oder in Zürich auch bei anderen Rechtsbrechern wie etwa Oligarchen so sorgfältig wären wie diesmal. Es sei aber wichtig, dass die Behörden Vasella erwischt hätten, der sich immer durch eine unfassbare Dreistigkeit ausgezeichnet habe, zuerst als Abzocker und nun als Steuertrickser.