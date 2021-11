Er begeistert als Raab-Nachfolger - Wer ist der neue «TV total»-Moderator Sebastian Pufpaff?

Die Prosieben-Kultshow «TV total» ist nach sechsjähriger Pause wieder auf Sendung. In Aufmachung, Szenenbild und Dramaturgie ist die Show ziemlich gleich geblieben. So finden Fans Musik, Trailer, Showband, rollendes Pult und gar das sogenannte «Nippelboard» 1:1 wieder. Nur der Moderator ist neu – und entsprechend waren alle Augen auf ihn gerichtet. Stefan Raab hat in dem Comedian Sebastian Pufpaff einen bemerkenswert bissigen Nachfolger gefunden. Lässig moderiert der 45-Jährige durch die Premiere-Sendung und begeistert mit seinem Auftritt auch die letzten Kritikerinnen und Kritiker.