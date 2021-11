In Höhle – Wer ist der Tote vom Ätna? – Polizeihündin findet bei Übung Leiche

Bei einer Übung am Vulkan Ätna auf Sizilien haben Polizisten Leichenteile in einer kleinen Höhle entdeckt. Die Such- und Rettungshündin Alma habe an der engen Felsspalte nahe der Gemeinde Zafferana Etnea auf der Südostseite des Berges angeschlagen – ein typisches Verhalten beim Auffinden toter oder verletzter Personen, teilte die Finanzpolizei am Mittwoch in Catania mit.