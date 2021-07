Internet-Angriffe - Wer ist die Hacker-Gruppe «REvil», die Millionen an Lösegeld verlangt?

Was wir über sie wissen und für welche Angriffe sie bekannt wurden, erfährst du hier.

1000 Firmen betroffen und Lösegeldforderungen in Millionenhöhe: Das ist der neueste Hacking-Angriff der Gruppierung, die sich REvil nennt.

Bereits jetzt spricht man von einem der grössten Hacking-Angriffe überhaupt: Betroffen sind Computersysteme von über 1000 Firmen und es wird Lösegeld in Millionenhöhe gefordert. Dahinter steckt die russische Hacking-Gruppe REvil, die schon mehrmals in Erscheinung trat. Doch was steckt eigentlich hinter dieser Gruppierung?