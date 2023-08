Grindelwald BE: Wer ist die mysteriöse Frau auf dem letzten Video des vermissten Aidan?

Am 22. Juni begab sich der 29-jährige Brite auf den Eiger-Trail oberhalb von Grindelwald und wanderte in Richtung Gletscherschlucht.

Von Aidan Roche gibt es seit sechs Wochen kein Lebenszeichen. Am 22. Juni begab sich der 29-jährige Brite auf den Eiger-Trail oberhalb von Grindelwald und wanderte in Richtung Gletscherschlucht. Danach war er auf seinem Handy nicht mehr erreichbar. Das passe überhaupt nicht zu ihm, sagte sein Bruder Connor damals zu 20 Minuten: «Aidan ist stets in Kontakt mit seiner Familie und seinen Freunden, wenn er unterwegs ist.» Der Vermisste sei ein begeisterter Wanderer und Camper, den Eiger-Trail habe er schon seit geraumer Zeit absolvieren wollen. Doch der junge Ingenieur aus der Grafschaft Yorkshire blieb trotz einer Suche durch die Kantonspolizei Bern, bei der Gebirgsspezialisten, Suchhunde, Drohnen und ein Helikopter zum Einsatz kamen, verschwunden.