Ihr Social-Media-Profil verräts - Wer ist die Schweizerin an der Seite von Mick Jaggers Sohn?

Die Patchwork-Familie von Rolling Stone-Legende Mick Jagger (78) hat am 17. Juli Hochzeit gefeiert. Gabriel, mit 23 Jahren der jüngste Sohn des Musikers und seiner Ex-Frau Jerry Hall (65), hat in Oxfordshire seine Liebste geehelicht. Die glückliche Braut: Anouk Winzenried, eine gebürtige Schweizerin.

Anders als die restlichen Mitglieder des Jagger-Clans halten sich die frisch gebackenen Eheleute von der Öffentlichkeit fern. Die beiden scheinen ein sehr zurückgezogenes Leben, fernab vom Rampenlicht in London zu geniessen. Ein Grund, warum man auch nur wenig über Anouk Winzenried – neu vermutlich: Jagger – weiss. Lediglich ihr Linkedin-Profil gibt Aufschluss darüber, wie die Schweizerin so ungefähr tickt.

Vier Sprachen, Praktika und Jobs

Gemäss ihrer beruflichen Social-Media-Seite spricht sie insgesamt vier Sprachen: Französisch, Italienisch und Englisch als Muttersprachen oder Zweitsprachen, Spanisch eingeschränkt. 2013 hat die Tochter von Janine und Andrea Winzenried das Gymnasium Institut Montana abgeschlossen, eine internationale Privatschule im Kanton Zug. An der Universität von Otago in Neuseeland studierte sie bis 2017 Psychologie und Philosophie.

Im Anschluss zog es die gebürtige Schweizerin für ein Praktikum in wärmere Gefilde. Bei The Mustique Company Ltd war sie ab Dezember 2018 vier Monate tätig. Auf der traumhaften Karibikinsel Mustique lernte sie auch ihren heutigen Mann kennen und lieben.