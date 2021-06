Super-Fan erzählt - «Ich bin überwältigt von den Reaktionen»

Was für Emotionen, was für ein Drama: Das Spiel zwischen der Schweiz und Frankreich war das ultimative Wechselbad der Gefühle. Zehn Minuten vor Schluss schien die Sache klar zu sein: EM-Titelfavorit Frankreich führte 3:1, die Schweiz sollte trotz einer guter Leistung wieder einmal den Einzug in den Viertelfinal verpassen. Ein Kameramann versucht in der 89. Minute beim Spielstand von 2:3 aus Nati-Sicht die Gefühlslage eines Schweizer Fans einzufangen: Stellvertretend für alle Schweizer Fans zu Hause zeigt ihn die Aufnahme verzweifelt, händeringend und mit dem Schicksal hadernd.