Seit kurzem ist Model Kaia Gerber mit Jacob Elordi liiert. Hier erfährst du alles, was du über den australischen Nachwuchsschauspieler wissen musst.

1 / 8 Seit kurzem zeigen sich Schauspieler Jacob Elordi (23) und Model Kaia Gerber (19) gemeinsam in der Öffentlichkeit. DUKAS/BACKGRID Vergangene Woche war das frisch verliebte Paar zusammen in New York unterwegs. DUKAS/BACKGRID Am Sonntag reisten die beiden gemeinsam ab. Wohin der Flug von Jacob und Kaia ging, ist nicht bekannt. DUKAS/T. Jackson/BACKGRID

Darum gehts Seit kurzem sind Kaia Gerber und Jacob Elordi ein Paar.

Das Topmodel soll den Schauspieler über einen gemeinsamen Freund kennengelernt haben.

Wir stellen das Nachwuchstalent, das in Hollywood gerade so richtig durchstartet, vor.

Seine Beziehung mit Kaia

Kaum ein Promi-Paar wird zurzeit so oft von Paparazzi abgelichtet wie Kaia Gerber (19) und Jacob Elordi (23). Seit wenigen Wochen zeigen sich die Tochter von Supermodel Cindy Crawford (54) und der australische Schauspieler zusammen in der Öffentlichkeit – halten beim Spaziergang durch New York Händchen und gehen miteinander zum Sport.

Kennengelernt haben sich die beiden über ihren gemeinsamen Freund Tommy Dorfman (28). Der «13 Reasons Why»-Darsteller verbrachte mit Kaia einen Grossteil des Coronavirus-Lockdown in Los Angeles, während Jacob in seiner australischen Heimat weilte. Seit er zurück in den USA ist, verbringt das Trio viel Zeit zusammen.

Seine Ex-Freundinnen

Dabei ist gar nicht so viel Zeit vergangen, seit Jacob in den US-Medien noch eine Beziehung mit jemand anderem nachgesagt wurde: Rund ein Jahr lang soll er mit Schauspielkollegin Zendaya (24) liiert gewesen sein. Regelmässig wurden die beiden gemeinsam gesehen, zuletzt im März dieses Jahres. Danach sollen sich Jacob und Zendaya laut «Harper’s Bazaar» getrennt in Selbstisolation begeben haben. Weder die Beziehung noch die Trennung wurden jemals öffentlich bestätigt.

Bevor er Zendaya datete, war Jacob rund zwei Jahre lang in einer Beziehung mit Schauspielerin Joey King (21). Beide teilten ihr Liebesglück damals regelmässig auf Social Media – bis sowohl Joey als auch Jacob unter grosser Aufmerksamkeit von Fans Ende 2018 alle gemeinsamen Posts löschten. Die Trennung bestätigte Joey offiziell jedoch erst im Frühjahr 2019 gegenüber «Refinery29».

Seine Karriere

Kennengelernt hatten sich Jacob und Joey am Set des Netflix-Films «Kissing Booth». Die erfolgreiche Teenie-Komödie sorgte dafür, dass der Nachwuchsschauspieler über Nacht zum Star wurde: Mittlerweile folgen ihm über 10 Millionen Fans auf Instagram. Auch in der im Juli veröffentlichten Fortsetzung «Kissing Booth 2» sowie im für nächstes Jahr angekündigten dritten Teil der Reihe spielt Jacob mit.

Der Erfolg mit der Rolle als Noah Flynn in «Kissing Booth» verhalf Jacob zu einem weiteren heiss begehrten Engagement: Seit 2019 spielt er in der HBO-Serie «Euphoria» mit. Die zweite Staffel des Teenie-Dramas ist zurzeit in Arbeit.

Sein Leben in Australien

Trotz seines beruflichen Erfolgs in Hollywood bleibt Jacob heimatverbunden: Sein Wohnort ist und bleibt in erster Linie die Westküste Australiens. Wie die «Daily Mail» am Wochenende berichtete, hat er in Byron Bay gerade ein neues Haus gekauft – mit Meerblick und Wald auf dem Grundstück. Jacobs Nachbarn sind keine Geringeren als die Schauspieler Zac Efron (32) und Liam Hemsworth (30).