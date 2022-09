Energiekrise: Wer ist wirklich schuld an den explodierenden Stromkosten?

Steigende Strompreise und eine drohende Mangellage führen erneut zu hitzigen Debatten um die Frage, wer an der Energiekrise schuld ist. Während Bürgerliche Alt-Bundesrätin Doris Leuthard und Energieministerin Simonetta Sommaruga verantwortlich machen, schiesst Links-Grün gegen die FDP und SVP. So hätten sie zum Beispiel systematisch den Ausbau erneuerbarer Energien verhindert.

«Stromversorgung ist eine langfristige Aufgabe»

Die Antwort kennt Energieexperte Michael Höckel von der Berner Fachhochschule. «Klar ist: Die Energiestrategie 2050 ist nicht schuld, denn die Stromproduktion der Schweiz hat sich in den letzten Jahren nicht massgeblich verändert. In den Wintermonaten wurden bereits in den letzten Jahren bis zu 40 Prozent der inländischen Stromnachfrage importiert.»

Gesamtheitliche Lösung nötig

Bei der Energiekrise sei aber auch die Gesellschaft gefordert. «Sie muss gewisse Lösungen akzeptieren, zum Beispiel die Flutung von alpinen Gebieten für Speicherkraftwerke.» Es sei zentral, das langfristige Allgemeininteresse voranzustellen, so Höckel. «Die Politik ist in der Pflicht, die Weichen zu stellen. Gerade bei der Speicherkraft sollte man die noch vorhandenen Potentiale nutzen.»

Ebenfalls Mitverursacher der Energiekrise sei die Liberalisierung des Strommarktes (siehe Box), so Höckel. «Die Energieversorgungsunternehmen wurden von der Dynamik des Strommarktes überrumpelt. Der Käufermarkt ist in kurzer Zeit zu einem Verkäufermarkt geworden mit extremen Veränderungen der Marktpreise.» Der Entscheid zur Liberalisierung bei der Energie für die Grundversorgung der Stromkunden ist laut Höckel fragwürdig. SVP-Nationalrat Christian Imark fordert sogar, dass der Bund das Zepter im Strommarkt wieder übernehmen soll.

Hauptursache liegt im Ausland

Hauptverursacher der Energiekrise in der Schweiz seien aber die Stromproduktionsprobleme in den Nachbarländern. «In Frankreich laufen die Kernkraftwerke nur auf reduzierter Leistung, in Deutschland wurden viele AKW bereits ausgeschaltet und die Sonnen- und Windenergien sind noch nicht ausreichend verfügbar.» Gleichzeitig könnten die Gaskraftwerke nur schwer und kostspielig mit Brennstoff beliefert werden, so Höckel. «Diese schnelle Entwicklung hat wohl niemand erahnen können.» Das habe auch der Ukraine-Krieg beeinflusst, fügt Höckel an.