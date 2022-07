Offene Stellen: Wer jetzt den Job wechselt, kriegt schnell mehr Lohn

Vor allem die Rekrutierung für handwerkliche Berufe oder Berufe mit Schichtarbeit sei «aufgrund der Akademisierung in der Schweiz» anspruchsvoller geworden, so die SBB.

Köchinnen und Köche sind in der Schweiz so gefragt wie noch nie.

In der Schweiz gibt es so viele offene Stellen wie noch nie. Wer etwa in der Gastrobranche arbeitet und zur Konkurrenz wechseln will, muss wohl nicht lange suchen. Die hohe Nachfrage führte dazu, dass die Arbeitnehmenden wieder am Drücker sind: Mit etwas Glück kriegen sie beim Jobwechsel schnell mehr Lohn.