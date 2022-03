Bau-Schock – «Wer jetzt ein Haus baut, muss mit einer erheblichen Preissteigerung rechnen»

Eigenheim-Preise explodieren

Seit der Corona-Krise boomt Wohneigentum in der Schweiz. Das treibt aber die Preise stark in die Höhe. So sind die Kosten für ein Einfamilienhaus 2021 um 10,3 Prozent gestiegen. Die Preise für das Stockwerkeigentum haben im gleichen Zeitraum um 7,2 Prozent zugelegt. Der Traum vom Eigenheim verpufft darum für immer mehr Menschen in der Schweiz.