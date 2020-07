vor 1h

10 Tage Quarantäne

«Wer jetzt in ein Risikoland reist, riskiert seinen Lohn»

Reisende aus Risikoländern müssen ab sofort 10 Tage in Quarantäne. Anspruch auf Taggelder gibt es nicht. Das könnte dazu führen, dass Arbeitgeber keinen Lohn für Mitarbeiter in der Quarantäne zahlen.

von Barbara Scherer

Wer diesen Sommer verreisen will, muss sich genau überlegen, wohin es gehen soll. Denn ab Montag, 6. Juli, müssen sich Reisende aus Risikoländern 10 Tage in Quarantäne begeben. Zudem können für Mitarbeiter, die in ein Risikoland reisen und in Quarantäne müssen, keine Taggelder beantragt werden. Das könnte Mitarbeiter teuer zu stehen kommen.

Darum gehts Wer in Corona-Risikogebiete reist, muss danach 10 Tage in Quarantäne.

Arbeitgeber können für diese Quarantäne keine Taggelder mehr beziehen.

Das könnte dazu führen, dass Mitarbeitern der Lohn in der Quarantäne verweigert wird.

Natururlaub in Schweden oder Partyferien in Serbien – ab Montag, 6. Juli, müssen alle Personen, die aus einem Corona-Risikogebiet in die Schweiz einreisen, für zehn Tagen in Quarantäne. Das besagt die neue Verordnung des Bundesrates. Betroffen sind zurzeit 29 Länder (siehe Box), doch die Liste wird regelmässig der Entwicklung auf der Welt angepasst.

Gleichzeitig wurde die Covid-19-Verordnung angepasst: Für Mitarbeiter, die in ein Risikoland reisen und in Quarantäne müssen, kann der Arbeitgeber keine Taggelder mehr beantragen. Diese neue Regelung könnte die Arbeitnehmer teuer zu stehen kommen: «Wer jetzt in ein Risikoland reist, riskiert die Lohnfortzahlung während der Quarantäne», erklärt Rechtsanwalt Boris Etter.

Es gibt keine bundesweite Regelung

Arbeitnehmer, die in den 10 Tagen Quarantäne Homeoffice leisten können, werden laut Etter kein Problem haben. Doch wer bei der Arbeit vor Ort sein muss, könnte sich schon bald mit seinem Arbeitgeber um den Lohn streiten. «Das Problem ist, dass Angestellte in ihren Ferien auf Eigenverantwortung in Risikoländer reisen», so Etter. Damit könnte die 10-tägige Quarantäne als selbst verschuldet angesehen werden, und ein Arbeitgeber könnte sich weigern, den Lohn zu bezahlen.

Viele Punkte der Lohnfortzahlung sind derzeit rechtlich umstritten. Wer den Entscheid seines Arbeitgebers anfechten will, muss dann vor das Arbeitsgericht. Ob dann ein Urteil zugunsten des Arbeitnehmers fällt, ist offen: «Arbeitsgerichte könnten durchaus zu verschiedenen Urteilen kommen», erklärt Etter.

Bei Geschäftsreisen in Risikoländer gibts Lohn

Offen ist die Situation, wenn ein Land neu zum Risikogebiet erklärt wird, während sich ein Angestellter dort befindet. «Dann stellt sich die Frage, ob die Quarantäne selbst verschuldet ist», erklärt Etter. Grundsätzlich laufen Arbeitnehmer aber derzeit bei allen Reisen ins Ausland Gefahr, danach in Quarantäne zu landen.

Ebenfalls unklar ist, was passiert, wenn ein Familienmitglied aus einem Risikoland zurückkehrt und deshalb die ganze Familie in Quarantäne muss. «In diesem Fall müssten Einzelfallbetrachtungen vorgenommen werden.» Ein klarer Fall hingegen sind Geschäftsreisen: «Wer vom Arbeitgeber in ein Risikoland geschickt wird, hat auch Anspruch auf Lohn in der folgenden Quarantäne.»

Mitarbeiter könnten unter Druck gesetzt werden

Kein Lohn für die Quarantänezeit wird laut Etter vor allem bei kleineren Unternehmen ein Thema sein: «Diese Firmen können es sich einfach nicht leisten.» Dort könne es auch gut sein, dass Arbeitgeber Druck auf die Arbeitnehmer ausüben. «Ich habe schon von Fällen gehört, in denen den Angestellten mit Entlassung gedroht wurde», so Etter. Eine Kündigung wäre aber missbräuchlich.

Denkbar sei hingegen die Ankündigung, dass kein Lohn in der Quarantäne bezahlt werde. Grosse Unternehmen werden wohl versuchen, das Thema im Arbeitsreglement differenziert zu regeln: «Diese Firmen können sich das auch leisten und wollen ihre Reputation nicht riskieren.»

Hohe Busse für Quarantäne-Verweigerer

Wer sich aus Angst vor Lohnverlust vor der Quarantäne drücken möchte, macht sich strafbar: Wer sich einer Quarantäne entzieht, kann gemäss Epidemiengesetz mit einer Busse von maximal 10’000 Franken bestraft werden, bei Fahrlässigkeit mit einer Busse bis zu 5000 Franken.

Die Reise in ein Risikoland kann einem Arbeitnehmer aber nicht verboten werden. «Niemand muss seinem Chef sagen, wohin er oder sie in den Ferien reist», so Rechtsanwalt Etter. Der Arbeitgeber habe nur das Recht, nach den Ferien zu fragen, ob der Mitarbeiter in einem Risikogebiet war. Arbeitnehmer sind dann verpflichtet, sich zu melden, wenn sie in Quarantäne sind.