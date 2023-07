Das denkt ihr über Personen, die trotz der Brände auf Rhodos Ferien machen

Auf der griechischen Insel Rhodos wüten seit Tagen Waldbrände . 30’000 Ansässige sowie Touristinnen und Touristen mussten am Wochenende vor den Flammen flüchten. Betroffen sind vor allem das Zentrum der Insel und ein Streifen in Richtung südöstlicher Küste. Süden und Norden sind nicht von den Bränden betroffen.

Dort machen viele Schweizerinnen und Schweizer weiterhin Ferien. «Momentan bleibt die Auslastung nach Rhodos hoch », sagte Andreas Meier, Sprecher von Edelweiss, am Sonntagnachmittag. Auch die Swiss fliegt am Sonntag weiterhin nach Rhodos, bei einem Flug aus Genf hätte knapp ein Drittel der Passagiere die Reise kurzfristig storniert, der Rest reise trotzdem an.

«Der Egoismus einiger Menschen ist grenzenlos!»

Andere wiederum können diese Empörung nicht nachvollziehen: «Die Insel ist gross. Das ist doch in Ordnung. Warum auch nicht?», schreibt momo5922. «Gebucht ist gebucht und Geld ist Geld!», meint auch Hörnlibueb52. User thefriarfaithful findet sogar: «Die Inselbewohner sind auf die Einnahmen durch die Touristen angewiesen. Jetzt sehr wahrscheinlich umso mehr. Also hört auf, hier von Egoismus zu sprechen.»

«Sonne und Pool gibt es auch in der Schweiz»

Viele Userinnen und User bevorzugen dagegen Ferien in kühleren Gebieten, wie sie schreiben. «Wie kann man im Sommer in den Süden fliegen und über 40 Grad Celsius in Kauf nehmen?», fragt filou09 in die Runde. Dem stimmen viele zu. Und Jahrgang-1952 meint: «Sonne und Pool gibt es in der Schweiz auch und das erst noch preiswerter, übers Ganze gerechnet.»