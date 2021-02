Dringende Öffentlichkeitsfahndung : Wer kann helfen, diese Frau zu identifizieren?

Die rund 60-Jährige wurde am 6. Januar in einem verwirrten Zustand in der Notaufnahme des Kantonsspitals Bruderholz im Baselbiet angetroffen. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung, ihre Identität festzustellen.