Polizei veröffentlicht Foto

Wer kann helfen, diesen Berner Todesfall zu lösen?

Nachdem am Sonntagmorgen im Marzilibad in Bern eine leblose Frau aus der Aare geborgen worden war, sind die polizeilichen Ermittlungen dazu weiter im Gang. Um die letzten Stunden der Frau zu rekonstruieren, hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Denn wie und weshalb die Frau in der Nacht auf Sonntag in die Aare geriet, ist unklar. Lediglich die Örtlichkeit können die Ermittler eingrenzen: Es soll zwischen dem Tierpark Dählhölzli und der Monbijoubrücke passiert sein.

Frau war nicht den ganzen Abend alleine unterwegs

Auch bezüglich des Bewegungsprofils der Frau gibt es gewisse Anhaltspunkte: So soll die Frau in der Nacht auf Sonntag zwischen dem Tierpark Dählhölzli und der Monbijoubrücke ins Wasser geraten sein. Die Polizei weiss inzwischen auch, dass sich die Frau bereits zuvor in diesem Bereich entlang der Aare aufgehalten haben soll. Eventuell soll sich die 50-Jährige zuvor in Berner Bars aufgehalten haben. Dabei war sie gemäss jetzigem Kenntnisstand zeitweise auch in Begleitung von weiteren Personen.