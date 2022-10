GP Mexiko: Hamilton lässt Weltmeister Verstappen nicht enteilen

Runde 5/71: Die Top Teams fahren vorne weg, allen voran Verstappen, der das Rennen an der Spitze kontrolliert. Dahinter kann Alonso auf P7 die Pace nicht mitgehen und bekommt Druck von Bottas. Der Finne wird informiert, dass man auf Plan A setzen will. Ob dieser einen oder zwei Stopps vorsieht, bleibt abzuwarten.

Lights out and away we go!