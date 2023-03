Formel 1 live: Wer gewinnt den GP Bahrain zum Saisonauftakt?

Im Qualifying am Samstag mussten die Teams zum ersten Mal ihre Karten auf den Tisch legen. Doch über die Longrun-Pace kann bis zum Start nur gerätselt werden. Während den drei Test-Tagen vor einer Woche am selben Schauplatz wie das Rennen heute, sahen die Red Bulls stark aus. Auch Aston Martin zeigte starke Rundenzeiten mit mutmasslich mehr Benzin an Bord. Die Wundertüten heissen Ferrari und Mercedes. Es wird gemunkelt, dass die Scuderia-Piloten sich eher nach hinten orientieren müssen. Und bei den Silberpfeilen ist man selbst unsicher, in welche Richtung es in dieser Saison gehen wird. Teamchef Toto Wolff meinte vor dem Rennen gegenüber Sky, dass man das Beste aus der Situation machen muss.