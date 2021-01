Platz 10 Penfolds Grange Hermitage 1951: Fr. 34’000.–

Platz 9 Massandra 1775: Fr. 50’000.–

Platz 8 Château d’Yquem 1811: Fr. 86’000.–

Der Pariser Sommelier Christian Vanneque wusste wohl, was er tat, als er diese 210 Jahre alte Flasche Sauternes ersteigerte. Heute steht der Wein übrigens in einem Restaurant auf Bali hinter schusssicherem Glas.

Platz 7 Château Mouton Rothschild 1945: Fr. 87’000.–

Château Mouton Rothschild ist ein klingender Name, der Jahrgang 1945 einer der besten Jahrgänge aller Zeiten. Ausserdem handelte es sich bei der in Hong Kong versteigerten Flasche um eine Doppelmagnum mit drei Litern Inhalt.

Platz 6 Château Lafite 1787: Fr. 143’000.–

Verleger Malcolm Forbes kaufte diese Flasche 1985 bei einer Auktion in London. Der Preis erklärt sich mit den Initialen THJ, die in die Flasche geätzt sind. Es wurde vermutet, dass der Wein aus der Sammlung des US-Präsidenten Thomas Jefferson stammt. Heute steht die Flasche in New York im Museum.