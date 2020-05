«Wer keine Maske trägt, darf nicht auf die Achterbahn»

Spezielle Massnahmen

Europa-Park wagt die Öffnung

Am Freitag öffnet der Europa-Park wieder seine Türen. Jedoch wird es nicht so sein wie vor der Corona-Pandemie. Wer in den Freizeitpark möchte, muss vorher online ein Ticket kaufen. Die Anzahl der Onlinetickets ist begrenzt, damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig im Park sind. Auf dem Gelände müssen sich die Besucher an die Abstandsregeln halten. Es gilt eine Maskenpflicht bei Attraktionen und in geschlossenen Räumen. Dazu wird auf den Achterbahnen jeder zweite Sitz frei gelassen.