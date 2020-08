Nach Vorwürfen

Conny-Land führt bei Shows Maskenpflicht ein

Nachdem eine Leser-Reporterin beim Conny-Land in Lipperswil TG reklamiert hatte, weil Besucher bei der Seelöwen-Show kaum Abstand hielten, reagiert der Freizeitpark nun. Neu muss man bei den Shows eine Maske tragen.

Mit Bekannten aus dem A usland besuchte eine Leser-Reporterin am Mittwoch den Freizeitpark Conny-Land in Lipperswil TG. W ährend der Seelöwen-Show habe sie sich «grausam aufgeregt» und die Besuchertribüne vorzeitig verlassen. Der Grund: Nicht alle Gäste haben genügend Abstand gehalten , obwohl ein Schild angebracht war, das darauf hinwies . Doch nicht nur auf d e r Besuchertribüne fühlte sich die Frau nicht wohl. Auch während des Anstehen s für das Restaurant hätten sich die meisten Gäste nicht an die Regeln gehalten und seien zum Teil ins Restaurant gelaufen, obwohl die Ampel rot gewesen sei.