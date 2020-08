Dann trag ich eben eine Maske im flieger statt test zu machen.. Lasst doch endlich alle leben wie sie möchten. Ist doch eh alles falsch und jeder greift jeden an in dieser Zeit. Eine eigene Meinung darf man nicht haben. Ich war seit mai schon mehrmals im urlaub am strand und hab es meega genossen 😊 3, 2, 1.. looos schisset mi zäme, ich bin en egooo🥳

lore 24.08.2020, 13:23

es geht nicht nur um corona in einem flieger! schon wenn nur einer eine grippe hat und 9 stunden hustet geht mir dass so auf den keks, weil zwei wochen später alle die im flieger sassen dann an husten sind. ich weiss! gewissen geht auch das am allerwertesten vorbei!!!