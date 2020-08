Kanton Zürich Wer keine Symptome hat, soll Covid-Test zahlen

Zürcher GLP, SP und EVP fordern Corona-Schnelltests in Apotheken. Der Regierungsrat soll die Massnahmen noch vor den Herbstferien umsetzen.

Wer keine Corona-Symptone hat und sich einen Covid-Test unterzieht, soll vollumfänglich die Kosten tragen. Das fordern die Zürcher GLP, EVP und SP in einer Fraktionserklärung. Soforttests für alle sollen auf Apotheken ausgeweitet werden. Diese sollen unkompliziert im «Walk-in»-Prinzip durchgeführt werden. Dabei sollen die gleichen Sicherheitsmassnahmen gelten wie bei Ärzten.

Begründet werden die Massnahmen damit, dass die Bevölkerung wieder mehr in die Ferien verreist und und «ganze Wirtschaftszweige» auf Auslandreisen angewiesen sind. «Heute verlangen immer mehr Länder bei der Einreise das Vorweisen eines negativen Sars-CoV-2 PCR Testbefunds», heisst es in der Mitteilung. Die Kapazitäten im Kanton Zürich für Coronatests würden jedoch an ihre Grenzen stossen.