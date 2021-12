Einreise-Verschärfungen – Wer keinen PCR-Test hat, zahlt 200 Franken Busse

Was muss ich neben dem PCR-Test bereithalten?

Der Bund verlangt ein ausgefülltes Reiseformular . «Die Kontaktdaten sind wichtig, falls die Personen wegen eines positiven Falls in ihrem Umfeld informiert werden müssten», heisst es in einem Merkblatt des BAG. Der neuen Regelung unterstehen alle Personen ab 16 Jahren. Sie gilt für Touristen sowie für Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die ins Land zurückkehren. Die Kosten tragen die Reisenden selbst.

Welche Ausnahmen gibt es bei der Test-Regel?

• Gebiete in Deutschland: Land Baden-Württemberg und Land Bayern

• Gebiete in Frankreich: Regionen Grand-Est, Bourgogne / Franche Comté und Auvergne / Rhône-Alpes

• Gebiete in Italien: Regionen Piemont, Aostatal, Lombardei und Trentino / Südtirol

• Gebiete in Österreich: Land Tirol und Land Vorarlberg

• Gebiete in Liechtenstein: gesamtes Fürstentum