Parkplatzabbau in Zürich : «Wer keinen privaten Parkplatz hat, soll auch kein Auto kaufen»

Darum gehts In ganz Zürich sollen zugunsten von Velovorzugsrouten Parkplätze gestrichen werden.

Jetzt sollen in Wollishofen über hundert Parkplätze der blauen Zone weichen.

Dagegen gingen schon 480 Einsprachen ein.

In der Kommentarspalte zum Artikel hagelt es Häme aus anderen Kantonen – und Unverständnis für die Einsprachen.

Einige von euch weisen aber auch auf Situationen hin, in denen es zwingend ein Auto braucht.

An zwei kleinen Quartierstrassen, die von einer Hauptverkehrsachse unterbrochen sind, sollen auf einem kurzen Streckenabschnitt mehr als hundert Parkplätze gestrichen werden. Das ist eine Folge der Velorouten-Initiative und des neuen Verkehrsrichtplans, dem die Zürcher im Herbst 2021 zugestimmt haben. Trotzdem hagelt es laut dem «Blick» jetzt Einsprachen: Bereits 480 Privatpersonen und Gewerbetreibende haben solche beim Tiefbauamt eingereicht.

In der Kommentarspalte zum Artikel wird die Zürcher Regierung kritisiert – und die Menschen, die sie gewählt haben: So schreibt Oliver9000: «Trotzdem wählt die Mehrheit der Zürcher weiterhin jedes Mal dieselben ‹Verkehrshenker›.» und User jmauso findet: «Da sind halt Ideologen am Werk, nicht Politiker.»

«Es gibt viele Menschen, die auf das Auto angewiesen sind!»

Leserin Aizuluna gibt zu bedenken, dass es viele Menschen gibt, die zwingend ein Auto brauchen: «Die Grünen denken immer nur an die jungen und gesunden Menschen. Es gibt viele Gehbehinderte und/oder Alte, die aufs Auto angewiesen sind.» Und User NightOwl denkt ans Gewerbe: «Dem Auto haben wir enorm viel zu verdanken, auch einen grossen Teil unseres Wohlstands. Das Velo kann dies nicht mal ansatzweise ausgleichen. Man wird es dann merken, wenn die meisten Parkplätze abgeschafft sind, und vieles in den Städten und Quartieren nicht mehr so richtig läuft.»

Auch die Kostenfrage gibt in der 20-Minuten-Community zu reden. User rempas scherzt: «Na dann muss wieder ein zusätzlicher Blitzer her, um die ausbleibenden Einnahmen der Parkkarten für die blaue Zone auszugleichen.» und diverse User fordern Verkehrsabgaben für Velofahrer, damit der Unterhalt der Infrastruktur nicht mehr nur an den Autofahrern hängenbleibt: «Fahrrad-Verkehrsabgaben, bezahlpflichtige Fahrradparkplätze, Haftpflichtversicherung auf das Fahrrad (nicht die Private), und mir würde eine jährliche Fahrradkontrolle auf dem Strassenverkehrsamt auch passen.» schreibt Herr_Ipoter.

«Wer keinen Parkplatz hat, der soll auch kein Auto kaufen»

Viele von euch sind aber auch ganz auf der Seite der Velofahrer und der Regierung: So schreibt PäduBrittnau: «Wir sollten in Zukunft generell auf fossile Energien verzichten, daher sollten auch nur noch klimaneutrale E-Autos in der Stadt parkieren dürfen.» und auch User Mich.auch hat eine Lösung parat: «Wer keinen privaten Autoparkplatz hat, soll auch kein Auto kaufen. Problem gelöst.»

Manche von euch versuchen aber auch zu vermitteln, so beispielsweise RbrtN, der schreibt: «Ich bin selber Velofahrer – und absolut dagegen, dass Parkplätze gestrichen werden. Denn ich bin auch Autofahrer, Töfffahrer und Fussgänger. Und ich bin überzeugt, dass man mit gegenseitiger Rücksichtnahme mehr erreicht als mit politisch motivierten Zwangsmassnahmen. Vor allem, wenn sie diese Bereiche betreffen, wo es keinen kritischen Bedarf gibt. Es gibt sicher gefährlichere Ecken in Zürich, bei denen man etwas unternehmen müsste.»

