Leser-Reporterin Eliane Schnetzler bemerkte am Dienstagabend, dass ein Mitreisender einen wertvollen Gegenstand im Intercity 578 von Sargans SG nach Zürich liegen gelassen hatte. Im Abteil vor ihr hätten sich zwei Männer unterhalten, die vermutlich von einer Wanderung zurückkehrten. «Als die beiden aufstanden, sah ich, dass der Rucksack eines der Herren offen war», erzählt Schnetzler. Beim Verlassen des Zuges am Zürcher Hauptbahnhof sah sie zudem, dass im Abteil der beiden Herren ein Sack vergessen gegangen war. «Während ich beim Abteil vorbeilief, sah ich ihn am Boden. Als ich reinschaute, entdeckte ich eine Kamera.»

Sie suchte erst nach dem Zugpersonal, bevor sie sich an den Lokführer wandte. «Dieser empfahl mir, zum Infodesk zu gehen, um den Fund zu melden», so Schnetzler. Doch da sie ihren Anschlusszug nicht verpassen durfte, nahm sie die Kamera zuerst mit nach Hause. Schliesslich gab sie sie am Bahnhof in Baden AG ab. «Es tat mir einfach so leid, dass er seine Kamera vergessen hatte», findet die 32-Jährige.