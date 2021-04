Wil SG, 15.04.2021: Am Donnerstagabend, um 21.50 Uhr, fuhr ein 46-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Zürcherstrasse in Richtung Wil SG, als er von einem weissen Mercedes A-Klasse überholt wurde. Der Mann betätigte daraufhin die Lichthupe, was den Mercedes-Fahrer zum Anhalten bewog. Anschliessend stieg er aus und begab sich zum Auto des 46-Jährigen. Daraufhin habe er dem Mann mehrmals ins Gesicht geschlagen, so die Kapo St. Gallen. Der Mann konnte die Rettungskräfte alarmieren und wurde mit Gesichtsverletzungen ins Spital gebracht. Beim unbekannten Auto handelt es sich vermutlich um einen weissen Mercedes-Benz, A-Klasse mit Heckspoiler. Personen, die Angaben zum Auto oder zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Oberbüren 058 229 81 00, zu melden.

Der maskierte Mann betrat kurz nach 21 Uhr am Samstagabend den Avia-Tankstellenshop an der St. Gallerstrasse in Arbon, bedrohte die Angestellte mit einer Pistole und forderte Bargeld. Wenig später flüchtete er mit seiner Beute zu Fuss in Richtung Roggwil, wie die Kapo TG am Sonntag in einer Mitteilung schreibt. Die Angestellte blieb unverletzt.



Die sofort eingeleitete Fahndung der Kantonspolizei Thurgau blieb bisher ergebnislos. Der Kriminaltechnische Dienst sicherte vor Ort die Spuren, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.