Ramsen SH: Wer kennt diesen vermummten Mann?

Mit einer Sturmhaube maskiert betrat er die Bank in Ramsen und verliess sie daraufhin wieder, als die Bankangestellten ihn bemerkten. Nun sucht die Schaffhauser Polizei nach dem unbekannten und Hinweisen zu diesem Raubversuch.

Dieser sei am frühen Montagnachmittag, dem 27. Juni geschehen. Der Verdächtige sei ein kräftiger ca. 1,80 bis 1,90 Meter grosser Mann. Er sei ganz in schwarz gekleidet gewesen – mit Baseballmütze, Pullover, darüber ein T-Shirt, lange Hose und Sturmhaube, wie die Schaffhauser Polizei in einer Medienmitteilung schreibt.