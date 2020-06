Mitarbeiter-Belohnung

Wer krank war, bekommt keinen Corona-Bonus von Migros

Die Migros zahlt ihren Angestellten einen Bonus für den Einsatz in der Corona-Krise. Eine von ihnen sagt jedoch, sie erhalte kein Geld, weil sie während des Lockdowns krank gewesen sei.

In der Corona-Krise stehen sie an vorderster Front: Die Migros-Mitarbeiter. Als Dankeschön für ihren Einsatz zahlt die Detailhändlerin eine Prämie von bis zu 500 Franken . Doch nicht alle dürfen sich über einen Bonus freuen: «Wer im Lockdown mehr als zehn Tage krank war, bekommt kein Geld», sagt eine Mitarbeiterin der Migros Aare zu 20 Minuten.

«Ich finde das unfair»

Bonus richtet sich nach Pensum

Grundsätzlich gilt für die Corona-Prämie bei der Migros: Wer in den sechs Wochen des Lockdowns in operativen Bereichen wie Verkauf, Logistik und Produktion tätig war, bekommt von der Detailhändlerin einmalig eine Prämie von bis zu 500 Franken.

Dabei richtet sich die Höhe des Bonus nach dem geleisteten Pensum. Die betroffene Angestellte arbeitet 100 Prozent. Während des Lockdowns fehlte sie nur an den zwölf Tagen, an denen sie krank geschrieben war. Bekommt sie also einfach weniger Geld? «Nein, mir wurde gesagt ich erhalte gar keinen Bonus», so die Migros-Mitarbeiterin.