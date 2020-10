Auf der anderen Seite steht Rafael Nadal, der dieses Jahr in Roland Garros noch keinen Satz abgeben musste. Im Halbfinal wurde der Spanier zwar von Schwartzmann gefordert, ernsthaft in Gefahr einer Niederlage geriet "Rafa" jedoch nie. Der Spanier ist bisher also - trotz den widrigen Bedingungen - auch in diesem Jahr eine Macht und wird wohl nur schwer zu schlagen sein. Ein Sieg heute wäre für den Sandkönig nicht gleichbedeutend mit dem 13. French-Open-Titel, es wäre für Nadal auch der 100. Sieg in Roland Garros. Dies bei nur zwei Niederlagen...