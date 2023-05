GP von Monaco: Das Rennen in Monte-Carlo live

Heute stehen 78 Runden auf dem Kurs an, auf dem das, was vor allem für Spannung, Unterhaltung und Abwechslung sorgt, nur schwer möglich ist: Am Gegner vorbeizuziehen. «Die Autos sind mittlerweile so gross, dass die Aussicht auf Überholen unter normalen Umständen praktisch unmöglich ist», sagte Verstappens Red-Bull-Teamchef Christian Horner.