vor 1h

Entenflöhe in Laax GR «Wer lesen kann, ist klar im Vorteil»

Zahlreiche Leser haben die Meldung von Entenflöhen im Laaxersee kommentiert. Viele appellieren an die Eigenverantwortung. Selbst waren nur wenige bisher betroffen.

von Leo Butie

1 / 8 Auf Schildern wird in Laax vor dem Entenfloh gewarnt. Die Beschilderung sei aber nicht ausreichend. Strandbad Laaxersee Nach dem Bad im Laaxersee wurde der Rücken einer Leser-Reporterin von einem stark juckenden Ausschlag bedeckt. Grund dafür waren Entenflöhe. Privat Im Laaxersee haben sich die Entenflöhe offenbar stark ausgebreitet. Google Street View

Darum gehts Die Story zu den Entenflöhen im Laaxersee warf hohe Wellen.

Fast 70 Prozent der Leser sind bisher vor Entenflöhen verschont geblieben.

Viele appellieren an die Eigenverantwortung.

Die Gemeinde Laax informiert auf ihrer Website über Entenflöhe.

Bei 20 Minuten hatte sich eine Leser-Reporterin beschwert, die nach dem Bad im Laaxersee von Entenflöhenbissen zerstochen war. Wie ihr sei es auch anderen Badegästen gegangen. «Zahlreiche Familien hatten verstochene Kinder, mit denen sie nach kurzer Zeit fluchtartig die Badi verlassen haben», so die 32-Jährige. Hinweistafeln seien zwar aufgestellt, aber das sei nicht ausreichend.

Der Grossteil der 20-Minuten-Leser widerspricht und appelliert auch an die Eigenverantwortung der Badegäste. «Macht nicht so ein Gebrüll, wenn ihr in der Natur auch Natur antrefft», schreibt beispielsweise ein Leser. «Alle wollen in die Natur hinaus, aber oh weh, in der Natur gibt es Natur», fasst ein anderer Leser zusammen.

Dass die Beschilderung zu wenig ausreichend sei, wird von einigen Lesern dementiert. «Ich bin gerade in Laax in den Ferien. Es gibt mehrere dieser Tafeln um den See herum verteilt. Sie fallen auf, aber man muss sie halt lesen», kommentiert ein Nutzer. «Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. War selber Anfang August in Laax», pflichtet ein weiterer Leser bei.

See absperren?

Auch Einheimische haben sich zu Wort gemeldet. «Ich bin selbst in Laax aufgewachsen. Das kommt immer mal wieder vor, und wir als Kinder wussten über alles Bescheid, was im See so kreucht und fleucht. Da wurde kein Geschrei wegen Entenflöhen gemacht.» Ein weiterer User fragt sich, was man denn sonst noch tun solle, ausser Tafeln aufstellen. «Soll man den See etwa absperren?», schreibt er.

Tipps gegen Entenflöhe findet man ebenfalls in den Kommentaren: «Ich reagiere sehr allergisch auf diese Entenflöhe, schwimme jedoch für mein Leben gerne. Was extrem gut hilft ist, sofort nach dem Baden duschen und dabei den ganzen Körper gründlich abreiben, am besten mit einem aufgerauten Badeschwamm. So macht das Baden wieder Spass!»

Die Gemeinde war bisher für ein Statement nicht erreichbar. Auf ihrer Website ist ein Hinweis zu den Entenflöhen im Laaxer Lag Grond publiziert. Darin heisst es, dass Entenflöhe vor allem nach längeren Schönwetterperioden im seichten Wasser des Sees vorkommen. Bei Wassertemperaturen über 23 Grand können diese bei Badenden juckende Hautentzündungen – ähnlich wie Mückenstiche – hervorrufen. Das schweizweite Problem sei dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV bekannt. Und das Amt sei zuständig für die Überwachung der Badesee-Qualität in der Schweiz.