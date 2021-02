Wenige Wochen nach der Geburt wurden die Vornamen entfernt, sodass nur noch ihr Titel notiert ist. Nachdem «The Sun» darüber spekulierte, liess Meghan ein Statement in harschem Tonfall veröffentlichen, in dem sie gegen die britische Presse schiesst.

So sah das Dokument direkt nach Archies Geburt in 2019 aus. Als Mutter ist «Rachel Meghan, Ihre Königliche Hoheit die Herzogin von Sussex» vermerkt.

Wir rollen auf, was die Enthüllung in den vergangenen Tagen ausgelöst hat.

Am Wochenende wurde bekannt, dass wenige Wochen nach der Geburt Meghans Vornamen aus dem Dokument entfernt wurden.

Der Auslöser

Vor einigen Tagen hat «The Sun» berichtet, dass Herzogin Meghan (39) einen Monat nach der Geburt von Söhnchen Archie (1) im Mai 2019 «heimlich» ihren beiden Vornamen Rachel und Meghan aus der Geburtsurkunde des Kleinen entfernen liess. Somit steht dort seither nur noch «Her Royal Highness the Duchess of Sussex», also «Ihre Königliche Hoheit die Herzogin von Sussex».